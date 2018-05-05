Российский экспортный центр может поддержать крупные поставки в Азербайджан ж/д техники (Эксклюзив)

5 мая 2018 07:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность поддержки экспорта в Азербайджан различной российской техники.

Об этом Trend сказал глава местного представительства РЭЦ Нури Гулиев.

"В частности, речь идет о проектах в рамках страхования поставок железнодорожной и машиностроительной продукции в Азербайджан на общую сумму в 322,5 миллиона долларов", - сказал глава местного представительства.

Вместе с тем, добавил Гулиев, на рассмотрении АО "РОСЭКСИМБАНК", входящего в группу компаний РЭЦ, находится ряд проектов по оказанию кредитной поддержки российских поставок железнодорожной и авиационной техники.

По словам главы местного представительства, с момента открытия представительства в Азербайджане [25 декабря 2017 года] вдвое выросла деловая активность с обеих сторон. Так, практически вдвое увеличилось количество запросов азербайджанского бизнеса на поиск производителей российской продукции.

В то же время, отметил Гулиев, за первый квартал 2018 года четко прослеживается динамика и увеличение количества обращений российских экспортеров с широким спектром вопросов, касающихся вывода продукции на азербайджанский рынок: "От запросов по разъяснению норм законодательства Азербайджана, норм сертификации, логистического сопровождения, до детального поиска партнера и запросов на финансирование".

Говоря о росте активности азербайджано-российских деловых отношений, Гулиев также отметил, что состав компаний российско-азербайджанского делового совета пополнили четыре новых члена - российские компании в сфере машиностроения, сельского хозяйства, электрооборудования и строительства.

"Это также является показателем активности и заинтересованности российского бизнеса во взаимодействии с Азербайджаном", - добавил глава местного представительства.

АО "Российский экспортный центр" создан в качестве специализированной организации, являющейся "единым окном" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности России.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Российский экспортный центр о многомиллионных проектах в Узбекистане
Бизнес 26 апреля 09:36
Российский экспортный центр может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане
Узбекистан 26 апреля 02:49
Российский экспортный центр может поддержать крупные поставки в Азербайджан ж/д техники (Эксклюзив)
Бизнес 12 апреля 11:11
Российская ГЛОНАСС может заработать в Азербайджане (Эксклюзив)
ИКТ 12 апреля 10:51
РЭЦ поддержал экспорт российских компаний в Азербайджан на $500 млн
Энергетика 25 декабря 2017 11:49
Российский экспортный центр поддержит экспорт в Азербайджан на сумму свыше $200 млн
Бизнес 2 декабря 2017 08:43
Нацбанк Узбекистана и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес 18 ноября 2017 11:59
Российский экспортный центр поддержит экспорт в Азербайджан на сумму свыше $200 млн
Бизнес 17 ноября 2017 15:27
В ближайшее время в Баку откроется представительство Российского экспортного центра
Бизнес 17 ноября 2017 15:21
До конца года в Баку откроется представительство Российского экспортного центра - министр
Бизнес 28 сентября 2017 18:54
Российский экспортный центр откроет в Азербайджане торговый дом
Бизнес 13 апреля 2017 11:10
Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на полмиллиарда долларов
Бизнес 13 апреля 2017 11:06
Российский экспортный центр может поддержать около 30 совместных с Азербайджаном проектов
Бизнес 25 февраля 2017 08:43
Российский экспортный центр может поддержать около 30 совместных с Азербайджаном проектов
Бизнес 21 февраля 2017 16:38