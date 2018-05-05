Орхан Мамедов: В Азербайджане важна интеграция научно-инновационных идей бизнеса в реализацию промышленного потенциала (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - В субботу в Гяндже состоялся II Национальный форум промышленной инженерии. В мероприятии приняли участие представители государственных органов и вузов, компаний промышленной сферы, эксперты.

Форум имеет большое значение с точки зрения реализации промышленного потенциала и обсуждения перспектив развития в этом направлении, сказал, выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

Было отмечено, что рамки форума не ограничатся только изучением и обменом передовым международным опытом в сфере промышленной инженерии, но также он станет важной платформой в направлении интеграции научно-инновационных идей бизнеса в реализацию промышленного потенциала.

«Как известно, развитие малого и среднего предпринимательства, являющегося составной частью успешной экономической политики, реализуемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, всегда находится в центре внимания, и в этой сфере были проведены широкие реформы. Для обеспечения последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям соответствующим указом Президента Азербайджана при министерстве экономики было создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Агентство как единая структура с особыми полномочиями будет посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществлять организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере», - отметил он.

Исполнительный директор Агентства сказал, что главная цель – добиться формирования более благоприятной бизнес-среды по развитию предпринимательства, повышения конкурентоспособности и роли в экономике малого и среднего бизнеса, обеспечения в стране производства работ и услуг, в частности их интеллектуальной части, в большей степени путем развития малого и среднего бизнеса и инноваций, повышения роли малого и среднего бизнеса в обеспечении занятости, увеличения доли товаров, экспортируемых бизнес-субъектами, в общем экспорте страны. В результате проведения всех этих мер поставлена цель по увеличению доли малого и среднего предпринимательства в ВВП и занятости.

Было подчеркнуто, что в настоящее время Агентство находится на стадии формирования, и для достижения поставленных целей создаются эффективные механизмы.

Также было отмечено, что одним из основных направлений деятельности Агентства станет развитие предпринимательства инновационного направления. Несмотря на то, что в последние годы были достигнуты продвижения в этом направлении, в указанной сфере еще существуют большие возможности. С целью поддержки реализации этого потенциала для предпринимательства, наряду с мерами общей поддержки, предусмотрено обеспечить ряд услуг в инновационных центрах, технологических бизнес-инкубаторах, создать организационные модели. Было отмечено, что в этом направлении будет проводиться тесное сотрудничество с научными и образовательными центрами страны. С этой точки зрения придается большое значение сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом, обладающим прозрачной и современной системой управления.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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