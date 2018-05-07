В Астане состоится первый узбекско-казахский форум

БАКУ /Trend/ - Первый Межрегиональный узбекско-казахский форум будет проведён в Астане, передают узбекские СМИ.

Согласно информации, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Маминым в Ташкенте.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о проведении Регионального экономического форума стран Центральной Азии в Ташкенте и первого заседания Делового совета и совместного бизнес-форума в Шымкенте.

Мамин отметил, что Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии.

Премьер-министр также подчеркнул, что в первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот между странами увеличился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«До конца года, с учетом значительного потенциала в наращивании взаимного товарооборота, объем двусторонней торговли планируется довести до 3 миллиардов долларов», - добавил Мамин.

Стороны высказались за повышение уровня инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов с выходом на рынки третьих стран, а также обсудили дальнейшие меры по активизации сотрудничества в области строительства, машиностроения, транспорта, логистики, туризма, космической, военно-технической сфере.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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