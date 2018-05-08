Биткоин дешевеет на комментариях Баффета и Гейтса

8 мая 2018 11:17 (UTC+04:00)

Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром дешевеет, инвесторы отыгрывают комментарии главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя IT-компании Microsoft, одного из богатейших людей мира Билла Гейтса о криптовалюте, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 0,29%, до 9,335 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 0,16%, до 9,349 тысячи долларов, на GDAX — на 0,13%, до 9,35 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 0,07%, до 755,13 доллара, Ripple — поднимался в стоимости на 1,03%, до 0,836 доллара, Bitcoin Cash — на 0,36%, до 1,65 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 441 миллиард долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.

В понедельник Уоррен Баффет заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что криптовалюты "плохо кончат". По его мнению, биткоин является "крысиным ядом, возведенным в квадрат". Баффет также отметил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет "мистики" вокруг криптовалют.

В то же время Билл Гейтс назвал криптовалюту биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. "С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это похоже на теорию большего дурака в чистом виде", — сказал Гейтс.

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Azernews Newspaper
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