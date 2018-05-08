ВБ ожидает значительный рост ВВП Азербайджана до 2021 года (версия 2)

8 мая 2018 13:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) ожидает значительный рост экономики Азербайджана в ближайшие три года, следует из отчета “Криптовалюты и блокчейн”.

Согласно прогнозам ВБ, в 2018 году ВВП страны вырастет на 1,8 процента, в 2019 году - 3,8 процента, а в 2020 году - 3,2 процента.

“В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана ускорятся с расширением производства добычи газа и запуском Трансанатолийского трубопровода до конца 2018 года”, - говорится в отчете.

Аналитики банка ожидают, что на фоне продления сделки ОПЕК+ до конца 2018 года объем добычи в Азербайджане не будет сильно снижаться. Более того, ВБ ожидает рост цен на нефть в 2018 году и стабилизации их на устойчивом уровне в среднесрочной перспективе.

Банк также ждет увеличения ненефтяного ВВП Азербайджана в 2018 году, чему способствует увеличение объемов государственных инвестиций на 83 процента.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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