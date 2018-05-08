Французское агентство развития поможет реализовать экологический проект в Самарканде

8 мая 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Французского агентства развития (ФАР) посетили Самарканд (Узбекистан) для работы с администрацией Самаркандской области, администрацией города Самарканда и Государственным унитарным предприятием «Мароканд Обод». Об этом во вторник сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.

Согласно информации, работы будут проведены в рамках реализации проекта «Модернизация управления твёрдыми бытовыми отходами в городе Самарканде».

Главный инженер «Мароканд Обод» Джамшид Садиков представил руководителю проекта из Департамента городского развития ФАР Александре Монтейро концепцию маршрутов движения специальной техники по сбору бытовых отходов с целью их оптимизации, а также интеграцию этой техники, которая будут закуплена в рамках проекта в течение 2018 года.

Сообщается, что эта специальная техника должна позволить предприятию «Мароканд Обод» иметь возможность собирать все бытовые отходы и предоставлять качественные услуги по всему городу, который переживает бурное развитие, требующее инновационных, адаптированных и интегрированных решений.

Директор Регионального представительства ФАР в Ташкенте Рафаэль Жозан и директор ГУП «Мароканд Обод» Абдували Усмонов встретились с заместителем главы администрации Самаркандской области по вопросам инвестиций Отабеком Бобоевым. Стороны обсудили подготовку и проведение круглого стола в рамках Центральноазиатского международного экологического форума «Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии» в Ташкенте 5-7 июня 2018 года, в ходе которого проект будет представлен международному сообществу.

Этот уникальный для Центральной Азии проект предусматривает комплексное управление отходами – от сбора до переработки и валоризации, с инновационными решениями, адаптированными к Самарканду, для улучшения условий жизни жителей города, а также охраны окружающей среды и природных ресурсов всего региона, особенно водных ресурсов.

Проект должен быть реализован в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 19 июля 2017 года. Благодаря этому проекту Самарканд станет лидером в области отходов и их переработки.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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