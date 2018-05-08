Участники Транскаспийского международного маршрута утвердили новые тарифы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут"" подписали итоговый протокол Общего собрания ТМТМ в Баку во вторник.

Документ подписали глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, гендиректор "Грузинской железной дороги" Давид Перадзе, председатель "Казахстанских железных дорог" Канат Алпысбаев, глава "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" Рауф Велиев, управляющий по коммерческим и административным вопросам Актаусского международного морского торгового порта Мартин Воетманн, глава Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, заместитель генерального директора Батумского морского порта Ильяс Мукатов, гендиректор АО "Турецкие государственные железные дороги" Вейси Курт, глава ПАО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.

Согласно протоколу были утверждены тарифы на перевозку угля и зерновых, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

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