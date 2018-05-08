Джавид Гурбанов: Для перевозок различных видов грузов по Транскаспию необходимы единые тарифы

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения перевозок различных видов грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ) необходимо применить принципы единых тарифов и единого окна, сказал журналистам во вторник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Нашими основными задачами является усовершенствование тарифов, определение графика перевозок, повышение скорости и т.д. Азербайджан со своей стороны обеспечил снижение тарифов на перевозки по территории страны угля, зерновых и контейнеров. Турция и Украина также пообещали снизить цены", - сказал Гурбанов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось общее собрание участников объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут"". По итогам собрания стороны подписали протокол, согласно которому, были утверждены тарифы на перевозку угля и зерновых, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу. Первый тестовый контейнерный поезд, следующий по маршруту Шихэцзы (Китай)-Достык-Актау-Алят, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт третьего августа прошлого года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)