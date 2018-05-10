Представители азиатских портов о важности Бакинского порта

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской порт является важным проектом, который вносит особый вклад в объединение Азии и Европы, сказал в четверг Trend гендиректор Бюро портов и гаваней Осаки (Япония), Хирому Ябучи, в кулуарах Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней.

"Должен признаться, что до прибытия на конференцию я мало слышал о Баку. За последние дни я ознакомился с городом, а также проектом Бакинского международного морского торгового порта. Географическое расположение позволяет столице Азербайджана быть мостом между Европой и Азией. Я думаю, это очень важный город с точки зрения международных перевозок", - отметил Ябучи.

Каспийское море является закрытым водоемом, тем не менее, это важный пункт с точки зрения международных перевозок, отметила в свою очередь заместитель гендиректор порта Гуанджоу Юань Юэ.

"Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию транзитного потенциала, и в этом контексте проекту Бакинского международного торгового порта. Проводимая в Баку конференция является одним из примеров этого. Мы надеемся, что страна достигнет больших результатов в данном направлении", - отметила Юань Юэ.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция по портам (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из различных стран мира, в том числе Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других государств. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по «Шелковому пути», развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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