Президент Кыргызстана принял председателя Национального банка Швейцарии

10 мая 2018 16:39 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 мая, принял председателя Национального банка Швейцарии Томаса Йордана, прибывшего в Кыргызстан по случаю мероприятий, организуемых Национальным банком страны в честь 25-летия со дня введения сома.

Жээнбеков отметил высокий уровень участников международной конференции и выразил надежду, что она будет насыщенной и плодотворной.

«Мы высоко ценим сотрудничество между Кыргызстаном и Швейцарией. Выражаю благодарность за повсеместную оказываемую на протяжении более 25 лет консультативную, техническую и финансовую помощь Национальному банку и банковской системе страны. Эта помощь очень эффективна», – подчеркнул президент и отметил личный вклад Томаса Йордана в развитие двусторонних отношений между странами.

Томас Йордан подчеркнул, что Швейцария является надежным партнером Кыргызстана, и поздравил с 25–летием введения национальной валюты – сом, отметив, что сом является самой стабильной валютой в центральноазиатском регионе.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что для Кыргызстана важна оказываемая поддержка Европейских партнеров и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между странами, как на самом высоком уровне, так и на уровне государственных органов.

На встрече приняли участие председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов и посол Швейцарии в Кыргызстане Вероника Ульман.

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