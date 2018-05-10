Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в четверг БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение более чем в 2,5 раза - банки подали заявки на 527,67 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4032 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,4032 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – шестое июня 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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