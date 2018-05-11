Вугар Гюльмамедов: В закон "О Счетной палате" внесено свыше 30 изменений (версия 2)

11 мая 2018 12:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В закон "О Счетной палате", после его принятия в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, внесено свыше 30 изменений, сказал в пятницу председатель Палаты Вугар Гюльмамедов в рамках обсуждения закона на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам председателя Палаты, изменения в основном коснулись обязанностей и функций Счетной палаты, борьбы против коррупционных правонарушений, а также проведения аудиторских проверок. Остальные изменения носят технический характер.

"За прошедшие с момента принятия закона в первом чтении пять месяцев в закон было внесено большое число изменений. Эти изменения внесены с учетом как азербайджанского, так и международного законодательства. Считаю, что эти изменения окажут свое позитивное влияние на деятельность Палаты", - отметил Гюльмамедов.

В свою очередь, члены парламентского комитета положительно восприняли внесенные в закон изменения. Было отмечено, что новый закон является современным и совершенным.

По итогам обсуждений, закон был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении.

Милли Меджлис Азербайджана 15 декабря 2017 года на пленарном заседании принял в первом чтении проект закона "О Счетной палате" в новой редакции. Новый закон состоит из шести разделов и 41 статьи.

Новая редакция закона предусматривает совершенствование методов контроля над государственными финансовыми ресурсами, повышение эффективности проводимых палатой проверок, в том числе за счет применения аудита эффективности, определяет новые методы мониторинга.

Законопроект позволит расширить возможности и функции Счетной палаты, привести деятельность палаты в соответствии с современными вызовами и международными стандартами. Совершенствование правовой базы позволит Счетной палате усилить финансовую дисциплину и финансовый контроль над государственными средствами.

Действующий в настоящее время закон "О Счетной палате" был принят в 1999 году.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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