В минтруда Азербайджана новые назначения

БАКУ /Trend/ - Анар Алиев и Вюсал Насирли назначены новыми советниками министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, следует из информации, размещенной в пятницу на сайте министерства.

Ранее у министра труда и социальной защиты населения был только один советник - Ялчын Муслимов. С новыми назначениями число советников достигло трех.

Анар Алиев также временно исполняет обязанности главы аппарата министерства. Ранее аппарат возглавлял Аждар Джабиев, а должность его заместителя занимал Адалят Алиев. Обе эти позиции сейчас вакантны.

Отметим, что с апреля этого года министром труда и социальной защиты населения Азербайджана является Сахиль Бабаев. После своего назначения Бабаев подчеркнул, что по всем направлениям деятельности ведомства будет обеспечена полная прозрачность, будут усовершенствованы нормативно-правовая база и административное производство.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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