«Узбекские авиалинии» намерены использовать только Airbus и Boeing

29 июня 2018 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Узбекские авиалинии» в рамках новой концепции развития намерены перейти на эксплуатацию самолётов только от компаний Boeing и Airbus, сообщают узбекские СМИ.

Так, узбекский авиаперевозчик в декабре планируют пополнить авиапарк двумя самолетами Airbus A320 Neo, а во второй половине 2019 года - двумя новыми Boeing 787 Dreamliner.

Согласно информации, пополнение авиапарка производится в соответствии со стратегией развития компании и программой по модернизации и унификации воздушных судов.

Лайнеры A320 Neo заказаны в двухклассной компоновке на 150 кресел (бизнес-класс - 12, эконом-класс - 138). Они на 20 процентов экономичнее своих предшественников благодаря новым двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа. Дальность полёта лайнеров увеличена с 4500 до более 6000 километров, благодаря чему можно будет осуществлять прямые рейсы во все страны Центральной Европы.

В настоящее время «Узбекские авиалинии» эксплуатируют три Boeing 787 Dreamliner. С получением в 2019 году двух новых «Лайнеров мечты», а затем и шестого в начале 2020 года узбекская авиакомпания станет ведущим пользователем данного типа самолетов в странах СНГ.

На сегодняшний день авиапарк «Узбекистанских авиалиний» состоит из самолетов Boeing 757/767, Boeing 787-8 Dreamliner, Airbus А320, а также грузовых воздушных судов Boeing 767-300BCF.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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