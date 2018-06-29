Сезон подарков в Xalq Bank продолжается

29 июня 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках мгновенной лотереи «Получи подарок от Xalq Bank и Ulduzum!» клиенты банка стали обладателями 3607 различных подарков.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, по условиям лотереи, каждый клиент, совершивший в период с 15 марта по 15 сентября 2018 года в филиалах Xalq Bank операции по срочным денежным переводам, оплате мобильной и стационарной связи, коммунальных, интернет и ТВ услуг, штрафов за нарушение ПДД, расчетно-кассовыми операциям, аренде депозитных сейфов, приобретению платежных карт; подключению к услуге интернет-банкинга «Xalqbank-online», может выиграть бесплатные минуты от Bakcell, купоны на бензин от Azpetrol, скидочные карты от Lamborghini Store Baku, Ferrari Store Baku и множество других подарков.

Для того, чтобы выиграть приз, необходимо при совершении операции отправить бесплатный SMS со словом XALQBANK на короткий номер 5555. Полученный Ulduzum-код с персональными данными клиента вносится сотрудником филиала в программу электронной лотереи, которая методом случайного выбора мгновенно определяет приз. Участниками лотереи могут стать как резиденты Азербайджана, так и иностранные граждане. Лотерея проводится во всех филиалах Xalq Bank.

Более подробную информацию о лотерее можно получить по телефону Информационной службы Xalq Bank 138, а также на сайте www.xalqbank.az и www.ulduzum.az.

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