Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) и Visa приглашают принять участие в стимулирующей лотерее «Плати картой Visa за рубежом и запечатли яркие эмоции с нами». Главными призами для победителей станут современные гаджеты.

Для участия в лотерее держателям пластиковых карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) необходимо до 31 августа 2018 года осуществить безналичные платежи на сумму от 10 манатов за рубежом. При этом операции можно совершать только в торговых точках посредством POS-терминалов.

Каждую произведенную операцию обязательно нужно зарегистрировать на сайте www.visa.com.az .

Розыгрыши призов будут проводиться 4 июля, 3 августа и 5 сентября 2018 года. В случае выигрыша организаторы сообщают об этом участникам посредством SMS или по телефону, кроме того информация о победителях размещается на www.visa.com.az через 5 дней после розыгрыша.

Более подробную информацию о проведении лотереи можно получить по ссылке https://promotions.visa.com/mepa/azcrossborder/doc/az-crossborder-rules.pdf

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.