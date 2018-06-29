Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее

29 июня 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) и Visa приглашают принять участие в стимулирующей лотерее «Плати картой Visa за рубежом и запечатли яркие эмоции с нами». Главными призами для победителей станут современные гаджеты.

Для участия в лотерее держателям пластиковых карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) необходимо до 31 августа 2018 года осуществить безналичные платежи на сумму от 10 манатов за рубежом. При этом операции можно совершать только в торговых точках посредством POS-терминалов.

Каждую произведенную операцию обязательно нужно зарегистрировать на сайте www.visa.com.az .

Розыгрыши призов будут проводиться 4 июля, 3 августа и 5 сентября 2018 года. В случае выигрыша организаторы сообщают об этом участникам посредством SMS или по телефону, кроме того информация о победителях размещается на www.visa.com.az через 5 дней после розыгрыша.

Более подробную информацию о проведении лотереи можно получить по ссылке https://promotions.visa.com/mepa/azcrossborder/doc/az-crossborder-rules.pdf

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Azernews Newspaper
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