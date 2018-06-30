МФК разместила облигации Samarkand Bonds на Лондонской фондовой бирже

30 июня 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (МФК) разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) третий выпуск облигаций Samarkand Bonds, номинированных в узбекских сумах. Об этом сообщили в Центральном банке Узбекистана.

Общий объем выпуска составил 80 миллиардов сумов, а срок погашения – 2 года, при ставке купона в 9,45 процента годовых.

Соглашения по продаже облигаций заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Организацию сделок взяла на себя брокерская компания Citigroup Global Markets. Сведения по условиям облигации размещены на терминале информационного агентства Bloomberg.

Напомним, что первый выпуск облигаций Samarkand Bonds был осуществлен 18 мая на LSE на сумму 80 миллиардов сумов со сроком погашения 2 года и со ставкой купона 9,5 процента. Второй выпуск облигаций был размещен на бирже 29 мая с теми же условиями.

Международная финансовая корпорация – глобальный институт развития, фокусирующий деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. МФК практикует выпуск облигаций в национальной валюте тех стран, где реализуются ее проекты. Благодаря высокому кредитному рейтингу корпорации (ААА), эти ценные бумаги успешно размещаются среди иностранных инвесторов на международном финансовом рынке.

Облигации МФК, номинированные в узбекских сумах, реализуются за иностранную валюту, вырученные средства направляются на открытие кредитной линии для финансирования проектов малого бизнеса в Узбекистане.

Официальный курс на 30 июня – 7871,66 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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