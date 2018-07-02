Американский кофе в Узбекистане: Gloria Jean's приходит в Ташкент

БАКУ /Trend/ - Осенью 2018 года в Узбекистане будут открыты первые кофейни и кофейные магазины международной сети Gloria Jean’s Coffees, сообщают в понедельник узбекские СМИ.

На данный момент у компании более тысячи кофеен в 39 странах мира, а в ближайшие несколько месяцев на карте заведений американского бренда появится также и Ташкент.

Бренд Gloria Jean’s Coffees был основан в 1979 году в США. Сегодня это одна из крупнейших международных сетей кофеен, которая благодаря франшизе доступна жителям десятков стран мира. Официальные кофейни и магазины бренда есть в Австралии, США, Великобритании, Германии, Испании и других странах. На сегодняшний день несколько кофеен бренда уже работают в крупных городах Казахстана. Кроме того, у компании есть заведения в России, Украине и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что к 2019 году в Узбекистане могут появиться иностранные рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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