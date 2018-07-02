Азербайджан увеличил экспорт плодоовощной продукции почти на четверть

2 июля 2018 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2018 года производство плодоовощной продукции в Азербайджане выросло на 19 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Об этом в понедельник сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Башир Гулиев на очередной встрече членов ассоциации.

По его словам, в отчетном периоде экспорт плодоовощной продукции увеличился на 23 процента, по сравнению с январем-маем прошлого года.

"Увеличение экспорта является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед нами. Мы, как минимум, должны не допускать его снижения и сохранять экспорт на прежнем уровне. В настоящее время мы ведем обширную работу по расширению географии экспорта, но при этом не стоит забывать и о традиционных для Азербайджана рынках. Одним из таких рынков является Россия, и поэтому я призываю всех членов ассоциации активнее участвовать в выставках, проводимых на территории РФ", - сказал Гулиев.

Ассоциация производителей и экспортеров плодоовощной продукции была создана в Азербайджане в августе 2016 года. Главная цель ассоциации - координация деятельности местных предпринимателей, занятых в данной области, увеличение производства и повышение экспортных возможностей.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, по итогам 2017 года Азербайджан экспортировал плодоовощной продукции на сумму около 503 миллионов долларов.

В январе-мае 2018 года экспорт составил 201,3 тысячи тонн продукции на сумму 189,77 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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