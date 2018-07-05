Ограничения на границе между Узбекистаном и Таджикистаном?

На пути перемещения товаров между Таджикистаном и Узбекистаном введены жесткие ограничения, в частности одному человеку разрешено перевозить 2 килограмма мясной продукции, 5 килограммов хлебобулочных изделий и 7 килограммов риса, общий вес груза не должен превышать 40 килограммов.

Об этом в четверг передаёт «Подробно.uz».

В то время как в Таджикистане обсуждение запрета на импорт яиц из Узбекистана все еще продолжается, новость о новых правилах ввоза продуктов питания из Узбекистана в Таджикистан и обратно вызвала, в последние дни, массу слухов среди местных жителей, особенно предпринимателей.

В первые дни после открытия границы между двумя соседними странами таких препятствий на экспорт и импорт товаров не было, говорят жители Таджикистана. Однако в настоящее время от людей, пересекающих границу туда или обратно, на таможенных пунктах требуют строго соблюдать установленный объем ввозимых или вывозимых товаров.

«Во время перехода границы нас строго предупредили, чтобы по возвращении мы не везли ни одного куриного яйца, в противном случае весь груз будет отправлен обратно. Еще сказали, что вес груза не должен превышать 40 килограммов, при этом не больше 10 килограммов каждого вида продукции», - сообщил «Ахбор» один из таджикских бизнесменов, перешедший из Турсунзаде в Сурхандарьинскую область через пункт пропуска Пахтаабад 4 июля.

По словам жителей Таджикистана, на всех пунктах пограничного пропуска между двумя соседними странами требуют соблюдения этих установленных норм.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.