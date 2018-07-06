Доллар колеблется в преддверии выхода отчета о рабочих местах в США - эксперт

БАКУ /Trend/ - Доллар США испытывал трудности в течение нескольких рабочих дней биржи, поскольку рынок на данный момент смог отбросить опасения, связанные с торговой войной, ведь пошлины США и Китая сегодня вступают в силу, сказал в пятницу Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По словам эксперта, протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный вчера поздно вечером, вряд ли удостоился реакции рынка, который, похоже, занят темой торговой войны.

"Судя по самоуверенности, которая широко распространилась на рынках в течение нескольких последних рабочих дней биржи, рынок отнюдь не паникует и, вероятно, чувствует, что угроза пошлин предотвращает риск того, что Федеральная резервная система (ФРС) США пойдет на более агрессивное ужесточение своей политики. И, правда, согласно протоколу заседания, многие члены ФРС опасались уплощения кривой доходности и специфических рисков, связанных с введением пошлин, хотя и отмечались очень сильные экономические данные. Итак, главным вопросом в преддверии сегодняшней публикации последних данных о рабочих местах и доходах в США является то, окажутся ли они настолько сильными, чтобы преодолеть самоуверенность рынка относительно ужесточения политики ФРС. Нам приходится непросто, ведь мы наблюдаем достаточно слабые данные следующего месячного цикла или даже пары таких циклов, чтобы оправдать предполагаемую текущую вероятность еще двух маневров ФРС в этом году, составляющую менее 50 процентов", - сказал Харди.

Харди отметил, что в течение последних рабочих дней биржи доллар США торговался наиболее слабо по сравнению с "малыми" валютами G10 и валютами развивающихся рынков, которые в целом совершают скачок на фоне любого облегчения, связанного с сильным долларом США, а также пока перспективы ФРС относительно ставок и длинный конец кривой доходности в США остаются весьма спокойными.

"В нескольких парах доллар ослаб и упал до границ ключевых разворотных областей (или даже опустился в эти области): 1,17-1,175 в паре EUR/USD, 0,745-0,75 в паре AUD/USD и 1,3-1,305 в паре USD/CAD. Так что сегодняшние данные выглядят важными независимо от того, завершим ли мы неделю с долларом, перешагнувшим рубеж и начавшим движение вниз, или же достаточно сильные данные резко реанимируют доллар. Остается дожидаться июньских данных о рабочих местах в США. Мы продолжаем следить за средней почасовой оплатой труда больше, чем за изменением зарплат, поскольку можно подумать, будто последние в любом случае начнут снижаться в связи с приближением к теоретически максимальному уровню занятости (как минимум для тех, кто ищет работу). Средняя почасовая оплата труда, как ожидается, должна вырасти на +0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на +2,8 процента по сравнению с прошлым годом. Снижение доли рабочей силы положительно сказалось на сводном уровне безработицы за пару месяцев, и мы считаем, что уровень безработицы наименее важным сигналом, если он не стабилизируется на отметке 3,8 процента или не упадет, несмотря на повышение доли рабочей силы в связи с очень сильным ростом зарплат", - сказал Харди.

Эксперт добавил, что на выходных рынок пристально следит за встречей британского кабинета министров в Чекерс [летняя резиденция английского премьер-министра Терезы Мэй], на котором должна быть выработана внятная стратегия по Brexit.

"Встреча может привести к отставкам, если курс Мэй сочтут слишком мягким, что в итоге может поставить под сомнение ее руководство. Фунт стерлингов слабеет на фоне опасений в связи с этими событиями, несмотря на повышение вероятности подъема ставок Банком Англии на заседании в августе", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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