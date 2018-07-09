Японская текстильная компания может открыть офис в Узбекистане

9 июля 2018 13:04 (UTC+04:00)

В Ассоциации «Узтекстильпром» прошла встреча с делегацией японской компании YKK во главе с руководителем Центрально-Азиатского офиса YKK Ясухиро Ямашита. Об этом, как передаёт портал UzDaily, сообщает пресс-служба Ассоциации.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы налаживания двустороннего сотрудничества отечественных производителей текстильной промышленности с мировым брендом.

На встрече особо подчеркивалось значение указа президента республики №5285 от 14 декабря 2017 года «О мерах по ускоренному развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности», в частности в результате принятых реформ в области текстильной промышленности, резко увеличился экспорт готовой текстильной продукции республики.

По словам Ямашита, компания специализируется на производстве текстильных аксессуаров и фурнитуры и является лидером в данной сфере. Она оперирует в более 70 странах мира, а производственные мощности расположены в 6 странах Европы и Центральной Азии.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями. Стороны подчеркнули, что сотрудничество окажет плодотворное влияние в развитии обеих сторон.

Японская сторона отметила впечатляющую динамику изменений, происходящих в экономической и политической жизни Республики Узбекистан, подчеркнув, что Узбекистан является приоритетным государством для развития международного сотрудничества.

По итогам встречи стороны обсудили возможность открытия офиса японской компании YKK в Узбекистане, а также создание совместного предприятия текстильных аксессуаров и фурнитуры.

Также в рамках визита японской делегации запланированы переговоры с производителями швейно-трикотажной продукции Наманганской области.

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