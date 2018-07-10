Ниязи Сафаров: Азербайджан снизит зависимость от импорта сырья для ковроткачества (ФОТО)

10 июля 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Сумгайыте будет сдана в эксплуатацию шерстопрядильно-красильная фабрика, сказал во вторник журналистам замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в рамках научно-практической конференции "Перспективы и достижения ковроткачества в Азербайджане".

По его словам, создание в Азербайджане такого производства позволит снизить зависимость страны от импорта сырья, в частности красителей и пряжи.

"Ковроткачество имеет большие перспективы и государство оказывает необходимую поддержку данной отрасли. Сегодня искусство ковроткачества в Азербайджане развивается. В этом направлении в стране было создано ОАО "Азерхалча", принята госпрограмма развития и охраны искусства ковроткачества на 2018-2023 годы, утвержден профессиональный день ковроделия. Были также приняты системные и комплексные решения по открытию в регионах страны фабрик и обеспечение их необходимым сырьём",- сказал Сафаров.

В прошлом году, по словам замминистра, по стране было открыто 10 мастерских по ковроткачеству. В этом году также ведутся работы по открытию ещё десяти новых мастерских. "Также будут созданы пункты по заготовке шерсти", - сказал замминистра.
Напомним, что в конце прошлого года на территории Сумгайытского химико-промышленного парка был заложен фундамент шерстопрядильно-красильной фабрики. В настоящее время ведутся системные работы по релизации этого проекта.
(Автор: Гусейн Велиев)

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