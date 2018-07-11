Объем пассажирских авиаперевозок в Казахстане увеличился

11 июля 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Перевозки пассажиров гражданской авиацией Казахстана в 2018 году сохраняют высокие темпы роста, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«За пять месяцев текущего года количество перевезенных пассажиров составило три миллиона человек, что на 12 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года. Аэропортами Казахстана за 6 месяцев текущего года обслужено 6,5 миллиона человек, что также на 12 процентов больше показателей прошлого года», - говорится в сообщении.

Напомним, что в отрасли гражданской авиации Казахстана 2017 год был рекордным по показателям роста перевезенных пассажиров в 7,4 миллиона человек, с увеличением в 23 процента по сравнению с предыдущим годом.

Также наблюдается высокий рост по количеству перевезенных транзитных пассажиров авиакомпаниями. В первом полугодие 2018 года рост в этом сегменте составил 30 процентов (400 тысяч человек) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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