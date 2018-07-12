Российский консалтинговый холдинг открыл представительство в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Кадровый холдинг АНКОР открывает официальное представительство в Узбекистане. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Клиентам будет оказываться полный спектр услуг по всем направлениям работы холдинга: рекрутмент, стаффинг, аутсорсинг, консалтинг.

Открытие офиса в Узбекистане является логическим продолжением 10-летнего развития бизнеса АНКОРа на территории Центральной Азии.

Сергей Саликов, генеральный директор кадрового холдинга АНКОР, отмечает: «Открытие офиса в Ташкенте – закономерный этап в истории АНКОРа. Узбекистан стремительно развивается и обладает значительным кадровым потенциалом, что привлекает в страну множество зарубежных компаний. По официальным данным, за первое полугодие 2018 года в Узбекистане было зарегистрировано более 700 предприятий с участием иностранных инвестиций. Вместе с новыми возможностями у бизнеса появляются и новые потребности. Необходимо в кратчайшие сроки найти специалистов, которые смогут реализовать амбициозные проекты. Многолетний опыт и глубокая экспертиза позволят АНКОРу стать для компаний, работающих на территории Узбекистана, по-настоящему надежным партнером».

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