Azer Turk Bank бесплатно предоставит корпоративным клиентам зарплатные карты

13 июля 2018 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank по случаю 23-летия своей деятельности дал старт льготной кампании под названием “Biznesiniz əlavə xərclərsiz!” ("Бизнес без дополнительных затрат") по продуктам и услугам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, на период проведения кампании сотрудникам организаций, начавшим сотрудничество с Azer Turk Bank, будут бесплатно предоставлены в неограниченном количестве зарплатные карты MasterCard Debet сроком обслуживания в три года, также банк не будет взимать комиссию за первое начисление заработной платы.

Отметим, что с владельцев зарплатных карт Azer Turk Bank не удерживаются проценты за снятие средств в банкомате любого банка на территории страны.

На период проведения кампании также не взимается комиссия за открытие текущих счетов.

Помимо этого, банк дарит юридическим лицам платежную карту MasterCard Business со сроком обслуживания в три года, а индивидуальным предпринимателям - карту Sahibkar.

Кампания действительна до девятого сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

Также, теперь Вы можете связаться с банком посредством Whats App по номеру: (055) 7770-945.

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