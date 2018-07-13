Узбекский коммерческий банк инвестировал в производство полиэтиленовых мешков

13 июля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Муйнакском районе Узбекистана на территорий малой промышленной зоны (МПЗ) «Муйнак» открыт цех по выпуску полипропиленовых мешков, передают "Новости Узбекистана".

Торжественное открытие ООО «Кара ой Мойнак Бабур» состоялось 1 июля, сообщили в пресс-службе хокимията Муйнакского района. Запуск предприятия по выпуску полипропиленовых мешков позволит создать в районе 25 новых рабочих мест. В основном заняты на производстве выпускники профессиональных колледжей.

В администрации района отметили, что общая сумма проекта составила 3,2 миллиарда сумов, из них 1,6 миллиарда сумов – кредитные средства «Узпромстройбанка».

На данном этапе годовая мощность предприятия составляет 6 миллионов единиц продукции. В дальнейшем этот показатель будет расти.

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