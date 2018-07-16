В Ташкенте могут появиться новая сеть гостиниц и бесплатный интернет в метро

БАКУ /Trend/ - Глава городской администрации Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил проект по созданию в столичном метрополитене бесплатной сети Wi-Fi, сообщает «Подробно.uz».

«В субботу в городской администрации Ташкента прошла презентация проектов и.о. главы администрации Джахонгиру Артыкходжаеву. С 11:00 до 15:00 он осмотрел планы более 100 бизнес и инвестпроектов из 11 районов Ташкента, в том числе проекты, прошедшие экспертную оценку Общественного совета. Артыкходжаев предложил бизнесу встречаться регулярно, осваивать парки, развивать ГЧП. Он озвучил несколько мастерпланов, включая проект Фаргона Йули, предложил работать и строить в рамках концепций, избегая хаотичности», – отмечается на странице Общественного совета при столичной администрации в Facebook.

Подавляющее большинство представленных проектов были одобрены. Среди них проект по строительству сети гостиниц Best Western, бесплатного Wi-Fi в метро, создание променадной улицы и так далее.

Напомним, что ранее ведущий сотовый оператор страны Beeline несколько раз заявлял о своей готовности реализовать этот проект.

«Этот проект обсуждался трижды, мы готовы начать разворачивать сеть в любой момент. Пока со стороны метрополитена нет деятельной заинтересованности. Связь в метро — обычное явление в большинстве стран, уверен, мы придем к этому рано или поздно», – отмечал финансовый директор компании Сергей Черепнин.

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