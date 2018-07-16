В Узбекистане будет создана единая организация по работе с системами отопления и водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана намерены создать единую организацию, которая будет заниматься строительством, реконструкцией и ремонтом объектов тепло- и водоснабжения, а также канализации, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на проект постановления главы государства.

Новая структура получила название «Узжилкомстройремтрест» и будет работать в структуре Министерства жилищно-коммунального обслуживания. Она станет Генеральной подрядной организацией по строительству, реконструкции и ремонту всех объектов жилищно-коммунального обслуживания и других сооружений в сфере коммунального хозяйства.

Документ предполагает освобождение треста и его региональных филиалов от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания до 1 октября 2018 года должно создать региональные филиалы треста в Каракалпакстане, областях и Ташкенте путем реорганизации действующих организаций, осуществляющих строительство в сфере тепло- и водоснабжения, канализации.

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