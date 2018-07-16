В Узбекистане будет создана единая организация по работе с системами отопления и водоснабжения

16 июля 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана намерены создать единую организацию, которая будет заниматься строительством, реконструкцией и ремонтом объектов тепло- и водоснабжения, а также канализации, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на проект постановления главы государства.

Новая структура получила название «Узжилкомстройремтрест» и будет работать в структуре Министерства жилищно-коммунального обслуживания. Она станет Генеральной подрядной организацией по строительству, реконструкции и ремонту всех объектов жилищно-коммунального обслуживания и других сооружений в сфере коммунального хозяйства.

Документ предполагает освобождение треста и его региональных филиалов от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания до 1 октября 2018 года должно создать региональные филиалы треста в Каракалпакстане, областях и Ташкенте путем реорганизации действующих организаций, осуществляющих строительство в сфере тепло- и водоснабжения, канализации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже
Бизнес 11:35
В Ташкенте могут появиться новая сеть гостиниц и бесплатный интернет в метро
Бизнес 10:57
В Узбекистане можно будет покупать наличную иностранную валюту
Бизнес 10:39
Крупная корейская компания поможет Узбекистану внедрить блокчейн в аграрном секторе
ИКТ 10:33
Россия удерживает позицию основного внешнеторгового партнёра Узбекистана
Бизнес 09:55
Зарплаты в Узбекистане выросли более чем на 20 процентов
Бизнес 09:31
Лента новостей
GoldenPay повышает качество онлайн-платежей
ИКТ 11:51
ИВ одного из районов Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:44
Мубариз Гурбанлы: События в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы
Политика 11:41
AzerGold переходит на электронную систему
ИКТ 11:35
Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже
Бизнес 11:35
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому
Европа 11:26
Госслужба реестра недвижимости Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:24
Центробанк Азербайджана привлекает страховщика
Тендеры 11:24