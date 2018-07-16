Узбекистан и Афганистан создают интенсивный сад

16 июля 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Узбекистан вместе с афганскими предпринимателями ведёт работу по созданию интенсивного сада на 50 гектарах.

Об этом, как передаёт «Подробно.uz», стало известно на заседании депутатской группы УзЛиДеП в Узунском районном собрании народных депутатов.

Как отмечено в отчете, в текущем году в целях развития территории разработан 161 проект, из них намечена реализация 32 проектов в промышленности и производстве, 86 – в сфере услуг, 43 – в сельском хозяйстве. За шесть месяцев этого года в рамках 113 проектов на 34,8 миллиона сумов создано 362 новых рабочих места.

Проведена также определенная работа по привлечению в район иностранных инвестиций. В частности, на состоявшемся в Термезе международном бизнес-форуме подписаны меморандумы о сотрудничестве с предпринимателями России, Афганистана и Таджикистана по экспорту сельскохозяйственной продукции.

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