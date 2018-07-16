Узбекистан может наладить прямые поставки фруктов и овощей в регион России

16 июля 2018 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан выступил с предложением организовать прямые поставки плодоовощной продукции в Иркутскую область России. Об этом, как передаёт "Подробно.uz", сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Сергея Левченко с представителями кабинета министров и местных властей Узбекистана

Сообщается, что сейчас машины с овощами и фруктами из Узбекистана прибывают в Новосибирск, где проходят таможенное оформление, затем приезжают на оптовый рынок, где продукцию закупают иркутские предприятия. Прямые контакты с иркутскими предприятиями, как предполагается, позволили бы доставлять фрукты и овощи быстрее.

"Мы приехали сюда, чтобы восстановить старые связи. Просим проработать вопрос по поставкам, в первую очередь, лука, и всей линейки плодоовощной продукции по прямым контрактам, включая, по мере возможности, социальные структуры. Мы заинтересованы в развитии двусторонней торговли", - сказал на встрече первый заместитель главы администрации Сурхандарьинской области Тура Боболов.

Согласно информации, иркутский губернатор дал поручение профильным министерствам и Россельхознадзору решить вопрос с прямыми поставками.

Ранее наладить прямые поставки не удавалось из-за слабой транспортно-логистической инфраструктуры, отсутствия терминалов для хранения скоропортящейся продукции, таможенного оформления, которое занимало до трех суток.

Сейчас оно сокращено до 24 часов, транспортные и логистические проблемы решены. Таможня в Иркутске также способна проводить оформление поставок из Средней Азии.

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