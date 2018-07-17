Товарооборот по Транскаспийскому маршруту значительно увеличится к 2020 г. – Казахстанские железные дороги (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Потенциал роста товарооборота в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) составляет от 646 до 922 миллиардов долларов к 2020 году, что в грузовом потенциале эквивалентно 300 тысячам контейнеров.

Об этом Trend сказал заместитель председателя правления Казахстанских железных дорог Максат Кабашев.

По его словам, грузовую базу, ориентированную на маршрут, представляют рынки европейских, китайских и турецких партнеров по торговле.

"Эффективность маршрута будет повышаться вместе с наращиванием грузопотока, а также в дальнейшем с использованием грузового тоннеля Мармарай и подключением к системе панъевропейских коридоров Европы. Первым составом, прибывшим в порт Мерсин после завершения строительства новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, обеспечившей прямой выход железнодорожных составов к Стамбулу, был состав с казахстанским зерном. С января по июнь 2018 года перевезено уже 1 073 контейнера с казахстанскими зерновыми грузами по указанному маршруту", - сказал Кабашев.

Он отметил, что Казахстан высоко оценивает историческую значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс как центральной части Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Транскаспийский маршрут исторически является преемником торгового маршрута Великого Шелкового пути. Звено Казахстан-Баку-Тбилиси-Карс, как и предполагалось, будет способствовать дальнейшему увеличению возможностей транспортировки экспортных, импортных и транзитных грузов между Казахстаном и Турцией в дополнение к автотранспортному и морскому сообщению через Черное море", - сказал Кабашев.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

TMTM является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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