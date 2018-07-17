БАКУ /Trend/ - В Азербайджане появится Агентство по конкуренции, следует из отчета о ходе реализации мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики” за 2017 год.

Как отмечается, что для усиления роли правительства в создании благоприятной бизнес-среды был изучен международный опыт и в итоге подготовлен проект соответствующего Указа.

В рамках Комиссии по повышению благоприятности бизнес-среды и улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах также подготовлен новый вариант Кодекса конкуренции.

В самой "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана” отмечалось, что только в условиях полной конкуренции можно придать стимул экономике и повысить конкурентоспособность местной продукции и услуг.

“Совершенствование конкурентной среды требует здорового и полностью совершенного законодательства по вопросам конкуренции, а также реализации независимым органом этого законодательства, и в целом экономической политики, которая следует принципам конкуренции, устраняет преграды в развитии конкуренции и не допускает монополии”, - говорилось в документе.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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