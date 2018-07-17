В регионе Узбекистана будет реализовано 199 проектов в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства

17 июля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Районная администрация Каттакургана (Узбекистан) планирует создать 1 092 новых рабочих места в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства.

Об этом, как передаёт «UzDaily.uz», было сообщено в ходе очередного заседания депутатской группы Узбекской либерально-демократической партии в Каттакурганском районном собрании народных депутатов.

Согласно программе, утвержденной по реализации программы социально-экономического развития района в 2018 году, в этом году на развитие сфер промышленности, услуг и сельского хозяйства будут направлены 41,2 миллиарда сумов. В рамках 140 проектов планируется создание 915 новых рабочих мест.

До конца года в рамках 22 проектов будет создано 168 новых рабочих мест. Кроме того, в 2018-2019 годах по сферам промышленности, услуг и сельского хозяйства программы социально-экономического развития Каттакурганского района будет реализовано 199 проектов и создано 1092 новых рабочих мест.

По вопросам повестки дня заседания принято соответствующее решение депутатской группы партии.

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