NIKOIL | Bank расширяет сеть банкоматов

17 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank продолжает успешно расширять сеть своих банкоматов и платежных терминалов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, на этот раз новый банкомат был установлен по адресу: г Баку, Ясамальский район, улица Талыблы, 19, в супермаркете "Bizim market". Данный банкомат, как и все остальные, функционирует по принципу 7/24. Клиенты банка могут осуществить операции по снятию наличных средств как в национальной валюте, так и в долларах США. Также возможны получение выписок со счетов, пользование услугой Card to Card и осуществление активизации услуги 3D Secure.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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