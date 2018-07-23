Все предприниматели в Узбекистане будут вести электронные счета-фактуры

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2019 все хозяйствующие субъекты в Узбекистане должны будут в обязательно порядке вести электронные счета-фактуры, передаёт "Подробно.uz".

Это предусмотрено проектом постановления правительства "О мерах по расширению применения в налоговом администрировании современных информационно-коммуникационных технологий".

Согласно документу, планируется, что электронные счет-фактуры будут выполнять также и функции товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.

Под всеми хозяйствующими субъектами, которые должны будут внедрять электронные счет-фактуры, понимаются, как субъекты предпринимательства (юридические и физические лица), так и государственные органы, и учреждения, осуществляющие реализацию товаров, работ и услуг.

При этом учитывая, что электронные счет-фактуры вводятся в документооборот республики в первый раз, в целях предварительной апробации системы перед ее широкомасштабным внедрением, документом предусматривается экспериментальное внедрение в оборот указанных электронных документов в Джизакской и Хорезмской областях в срок с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

Эти области были выбраны для эксперимента исходя из компактного расположения данных регионов и уровня профессиональной подготовленности сотрудников органов государственной налоговой службы на местах.

Вместе с тем, учитывая, что проводимый эксперимент никоим образом не должен создавать трудности в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности субъектов указанных регионов, им, на время эксперимента, разрешается параллельное использование бумажных счет-фактур, товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей наравне с электронными.

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