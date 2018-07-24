Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

“До конца 2018 года мы ожидаем начала экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширения экспорта в прибалтийские страны, Украину и Белоруссию, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина”, - сказал Мадатов.

Он также отметил, что экспорт вина из Азербайджана в страны Балтии, Украину и Белоруссию в настоящее время осуществляется в небольших объемах.

По словам Мадатова, компании, производящие и экспортирующие вино, регулярно закупают новые технологии для улучшения и расширения производства, в течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.

Отметим, что согласно Государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

Согласно данным Государственного таможенного комитета экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил 7 161 660 долларов, что на 36,44 процента меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Импорт, в свою очередь, составил 35 835 160 долларов, что на 17,92 процента больше аналогичного показателя первого полугодия 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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