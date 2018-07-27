В Узбекистане будет построен крупнейший в Центральной Азии цементный завод

БАКУ /Trend/ - К концу августа 2018 года в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана планируется открыть крупнейший в Центральной Азии завод по производству портландцемента, передаёт "Подробно.uz".

Объект, общей стоимостью свыше 212,8 миллиона долларов, после выхода на полную мощность будет выпускать 1,5 миллиона тонн продукции в год. На днях предприятие уже произвело тестовый запуск, выпустив первую пробную партию продукции.

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств Алмалыкского горно-металлургического комбината в размере 24,4 миллиона долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 90 миллионов долларов и еще 110,6 миллиона долларов кредитных средств, привлеченных у коммерческих банков.

В настоящее время в стране работает пять крупных цементных заводов: "Кызылкумцемент", "Ахангаранцемент", "Кувасайцемент", "Бекабадцемент", Джизакский цементный завод, а также ряд мелких предприятий. Их общая мощность превышает 8,5 миллиона тонн продукции в год. В ближайшие пять лет в Узбекистане запланировано увеличение объема выпуска цемента в два раза – до 17 миллионов тонн в год.

Представители цементной отрасли только в ближайшие несколько лет намерены возвести несколько крупных заводов. Так, например, российский холдинг "Евроцемент груп" вложит 220 миллионов долларов в создание производства цемента "сухим способом" мощностью 2,4 миллиона тонн в год.

Еще два цементных завода построят китайские инвесторы. Первый появится на базе предприятия Xin Lei в Ахангаранском районе и будет обладать ежегодной мощностью в 1 миллион тонн и стоимостью 108 миллионов долларов, другой — на базе "Ахангараншифера" с мощностью в 1 миллион тонн и стоимостью в 100 миллионов долларов.

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