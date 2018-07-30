Обнародованы данные о мощности завода Hyundai в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует построить в Наманганской области Узбекистана завод с производственной мощностью до 3 000 грузовых автомобилей и автобусов в год, передают в понедельник узбекистанские СМИ.

На заводе будет осуществляться сборка грузовых автомобилей грузоподъемностью от 1 тонны до 50 тонн, междугородних, международных и туристических автобусов, а также специальных транспортных средств

«На первом этапе здесь будут производиться 8-20 автомобилей в день, 1 000 автомобилей в год. В течение трех лет данный показатель будет доведен до 3 000, то есть 2 000 грузовых машин и 1 000 автобусов. Если в начале запчасти будут ввозиться из Кореи, то в соответствии с программой локализации за три года здесь будет поэтапно освоено производство комплектующих», – отметил источник в южнокорейской компании.

С запуском нового предприятия будет создано около 1 000 рабочих мест, в будущем их число вырастет до 6 000.

Корейская сторона сообщила, что после строительства и эксплуатации данного завода планируется наладить сотрудничество с образовательными учреждениями республики в целях обеспечения сферы профессиональными квалифицированными кадрами, рабочими и технологами.

Напомним, что договоренность о серийном производстве автомобилей Hyundai в Узбекистане была достигнута в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Сеул в ноябре 2017 года.

Тема локализации автомобильного производства в Узбекистане стала особенно актуальной на фоне обширной критики со стороны общества и лично президента Шавката Мирзиёева.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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