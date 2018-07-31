На территории Сумгайытского химпромпарка появится логистический центр (версия 2)

Добавлены подробности: первая версия опубликована в 12:25

БАКУ /Trend/ - На территории Сумгайытского химико-промышленного парка будет создан логистический центр площадью в 10 гектаров.

Об этом во вторник сказал журналистам гендиректор химпромпарка Назим Талыбов.

“Данный логистический центр сможет стать поддержкой проекту «Зеленого коридора». Он расположится на 10 гектарах территории Парка. В настоящее время завершились работы, связанные с проектно-сметной документацией. Собственно, строительство центра начнется в 2019 году. Стоимость проекта еще не определена», - сказал Талыбов.

Гендиректор отметил, что данный логистический центр окажет поддержку резидентам Парка в проведении экспортно-импортных операций.

«Резидентам наличие такого логистического центра поможет повысить рациональность и оперативность экспортно-импортных операций. Логистический центр получит выход и на железную дорогу, которая в настоящее время прокладывается к Парку», - сказал Талыбов.

Сумгайытский химико-промышленный парк расположился на территории в 506 гектаров, общая промышленная зона парка составляет 450 гектаров. Объем привлеченных в парк инвестиций составляет около двух миллиардов долларов. В парке зарегистрировано 17 резидентов.

В настоящее время в Азербайджане создано пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский, Гарадагский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки, а также четыре промышленные зоны - Нефтчалинская, Масаллинская, Гаджигабульская и Сабирабадская.

На сегодня все резиденты промышленных парков, зон, парков высоких технологий и агропарков на семь лет освобождены от налога на недвижимость, земельного налога, налога на прибыль и уплаты НДС на ввозимое оборудование. Также всем инвесторам гарантируется репатриация прибыли после уплаты налогов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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