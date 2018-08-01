Центробанк прокомментировал влияние новых тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане на инфляцию (версия 2)

1 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Изменение тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане не окажет серьезного влияния на инфляционные ожидания.

Об этом на пресс-конференции в среду сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Эти цены в потребительской корзине, конечно же, занимают не последнее место. Тем не менее, мы полагаем, что данное изменение не скажется на прогнозах по инфляции на текущий год, которые составляют шесть-восемь процентов. То есть влияние данного фактора на инфляцию окажется минимальным", - сказал Рустамов.

Отметим, что в Азербайджане с первого августа вступили в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами - 0,3 маната, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпика за один километр.

(Автор: Илькин Шафиев)

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