Саудовская компания может реализовать проекты в сфере электронной коммерции в Узбекистане

1 августа 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана 31 июля 2018 года состоялась встреча с представителями саудовской компании Ajlan & Bros., передаёт "UzDaily.uz".

По данным пресс-службы Мининфокома, стороны обсудили возможные направления инвестиционного сотрудничества по таким направлениям как электронная коммерция, электронные платежи, смарт-системы для торговых площадок и других.

Генеральный менеджер Ajlan & Bros. Мохамед Алхас отметил, что компания видит в Узбекистане огромный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества.

«В целях вывода нашей компании на международные рынки, мы ищем надежных партнеров для долгосрочного и стабильного взаимодействия. Учитывая наличие и дополнительно создаваемые благоприятные условия для иностранных компаний в Узбекистане, мы рассматриваем возможность реализации проектов в вашей стране в приоритете», - подчеркнул Алхас.

Стороны договорились продолжить диалог в рабочем порядке.

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