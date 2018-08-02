Биткоин незначительно подорожал на фоне новостей в отрасли

2 августа 2018 11:47 (UTC+04:00)

Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) слегка растет на торгах в четверг на фоне сообщений о запуске на финансовой платформе Thomson Reuters данных о криптовалютных торгах, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, биткоин дорожал на 1,71%, до 7,692 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,22%, до 7,662 тысячи долларов.

Другие криптовалюты в среду также растут в цене: Ethereum растет на 0,44%, до 422,02 доллара, XPR — на 2,8%, до 0,443 доллара, Bitcoin Cash — на 1,14%, до 764,11 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 269,03 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,17% всего рынка криптовалют.

Финансовая платформа Eikon компании Thomson Reuters будет отслеживать состояние криптовалютного рынка после того, как компания заключила партнерство с информационным порталом CryptoCompare, чьи данные будут использованы для работы этого проекта. Теперь Eikon будет предоставлять информацию о состоянии крипторынка, собранную с надежных криптовалютных бирж. При этом сама Eikon работает более чем с 400 биржами и считается авторитетной платформой, которую используют торговые эксперты и брокеры со всего мира.

При этом как полагают аналитики, основная криптовалюта может протестировать новый минимум.

"Попытки роста биткоина выше 8,5 тысячи не увенчались успехом, сейчас он торгуется в районе 7,6 тысячи. Если рост не будет продолжен, то цены могут пойти существенно ниже и протестировать минимум конца июля — 5,77 тысячи", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

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