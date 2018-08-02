Азербайджан и Украина намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина могут в ближайшее время довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов, сообщили в четверг Trend в министерстве экономического развития и торговли Украины.

В ведомстве отметили, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Азербайджаном увеличился по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза и составил 772,1 миллиона долларов, а за пять месяцев 2018 года - на 43 процента, до 356,72 миллиона долларов [данные Государственной службы статистики Украины].

“Учитывая такие темпы роста, можно смело предположить, что объемы взаимной торговли в ближайшее время превысят один миллиард долларов”, - добавили в министерстве.

Что касается экономического сотрудничества в целом, то в ведомстве отметили, что обе страны определили приоритетные отрасли экономики для совместного инвестирования и производственной кооперации.

“Это, прежде всего, касается химической промышленности, металлургии, машиностроения и агропромышленного комплекса”, - сообщили в министерстве.

В последнее время Азербайджан и Украина активно развивают экономическое сотрудничество. В июне этого года в Киеве открылся первый Торговый дом Азербайджана, аналогичные дома планируется открыть и в других городах страны. Прямые инвестиции из Украины в Азербайджан превышают 25 миллионов долларов, а из Азербайджана в Украину - 200 миллионов долларов. Украина является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Договорно-правовая база между странами насчитывает около 120 документов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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