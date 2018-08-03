AZAL изменил расписание ряда рейсов (ОБНОВЛЕНО)

3 августа 2018 18:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: первая версия в 15:41

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские авиалинии" внесло некоторые корректировки в ранее сделанные изменения в расписание ряда рейсов.

Так, самолет, следующий рейсом Баку-Бодрум, вылетит 4 августа в 10:00, а Бодрум-Баку - в 13:15 по местному времени.

В расписание ряда рейсов на 3 августа 2018 года внесены следующие изменения:

J2 852 Баку-Москва - с 10:40 на 17:00

J2 5011 Баку-Багдад - с 19:00 на 01:00 (следующего дня)

J2 851 Москва-Баку - с 14:50 на 20:10

J2 5012 Багдад-Баку - с 22:45 на 03:45 (следующего дня)

Время указано местное.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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