Узбекский автопроизводитель объявляет конкурс на создание нового логотипа

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель - АО «Узавтосаноат» объявил конкурс на создание нового логотипа компании, сообщили в АО.

«В целях создания современного, оригинального, легко узнаваемого, привлекательного логотипа, который будет использоваться как основной идентификатор во всей информационной, маркетинговой, презентативной и иной уставной деятельности компании, АО «Узавтосаноат» объявляет конкурс на лучший логотип", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что узбекский автопроизводитель АО «Узавтосаноат» намерен также привлечь различные организации и предприятия для локализации комплектующих для автомобилей.

С этой целью «Узавтосаноат» также приглашает всех желающих к сотрудничеству по поставкам товаров хозяйственного назначения, канцелярских товаров, запчастей для оборудования, инструментов для сборки автомобилей и инструментов общего назначения, измерительных приборов, подъемных механизмов и запчастей к ним, средств индивидуальной защиты, электротоваров, металлопроката строительного назначения, оргтехники и расходных материалов, химических газов (аргон, кислород, пропан, углекислый газ), химикатов и реагентов, лакокрасочных материалов для строительных нужд, а также к оказанию услуг по наладке и монтажу различного оборудования.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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