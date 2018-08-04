Узбекский автопроизводитель объявляет конкурс на создание нового логотипа

4 августа 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель - АО «Узавтосаноат» объявил конкурс на создание нового логотипа компании, сообщили в АО.

«В целях создания современного, оригинального, легко узнаваемого, привлекательного логотипа, который будет использоваться как основной идентификатор во всей информационной, маркетинговой, презентативной и иной уставной деятельности компании, АО «Узавтосаноат» объявляет конкурс на лучший логотип", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что узбекский автопроизводитель АО «Узавтосаноат» намерен также привлечь различные организации и предприятия для локализации комплектующих для автомобилей.

С этой целью «Узавтосаноат» также приглашает всех желающих к сотрудничеству по поставкам товаров хозяйственного назначения, канцелярских товаров, запчастей для оборудования, инструментов для сборки автомобилей и инструментов общего назначения, измерительных приборов, подъемных механизмов и запчастей к ним, средств индивидуальной защиты, электротоваров, металлопроката строительного назначения, оргтехники и расходных материалов, химических газов (аргон, кислород, пропан, углекислый газ), химикатов и реагентов, лакокрасочных материалов для строительных нужд, а также к оказанию услуг по наладке и монтажу различного оборудования.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Афганистан обеспечат взаимный транзит грузов
Бизнес 13:01
В Узбекистане будут производить вина мирового уровня
Бизнес 12:16
Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане современные деловые центры
Бизнес 12:02
В Узбекистане появится собственная платформа для краудфандинга
Бизнес 11:02
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на строительные работы
Тендеры 09:56
В одной из областей Узбекистана банки прекратили выдачу льготных кредитов на животноводство
Бизнес 09:33
Лента новостей
В КНДР призвали США не приносить в жертву достигнутые договоренности
США 13:55
"Прощай, Смидт": новые роли азербайджанских актеров
Культура 13:38
Минтруда Азербайджана обратилось к страховщикам
Бизнес 13:33
В Индии 12 рабочих погибли при взрыве динамита в гранитном карьере
Другие страны 13:20
Туркменистан отметит День Каспийского моря
Туркменистан 13:08
ОАО "Азерэнержи" предотвратило сбой в подаче электроэнергии (ФОТО)
Общество 13:06
Узбекистан и Афганистан обеспечат взаимный транзит грузов
Бизнес 13:01
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:55
Азербайджанских потребителей предупредили об опасности энергетических напитков
Общество 12:52