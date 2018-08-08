Китайская архитектурно-проектная компания создаст генплан Самарканда

БАКУ /Trend/ - Китайская архитектурно-проектная компания China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd. примет участие в разработке концепции генерального плана Самарканда в рамках размещения объектов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2022 года и туристической зоны Samarkand City, передают в среду узбекские СМИ.

Соответствующий контракт был подписан в Пекине между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) и China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd.

В соответствии с документом, в разработке генплана примет участие группа проектировщиков во главе с вице-президентом компании, главным планировщиком, национальным зарегистрированным градостроителем, профессором Сун Сяолуном.

Напомним, что в июне 2018 года, в преддверии саммита ШОС в Циндао (Китай) Узнацбанк и китайский Фонд «Шелкового пути» подписали меморандум о взаимопонимании по совместной реализации проекта Samarkand City с целью улучшения туристического потенциала Самарканда – всемирно известного исторического и культурного центра и «Жемчужины на Шелковом пути XXI века».

China Construction Engineering Design Group Corp. Ltd. – ведущая архитектурно-проектная компания Китая. По итогам 2017 компания заняла второе место среди проектных организаций страны с общим доходом более 1,58 миллиарда долларов.

Учредителем компании является China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCECL) – крупнейшая строительная корпорация в мире, которая по оценкам Forbes занимает 84-е место в списке Global 2000. Рыночная стоимость CSCECL по состоянию на июнь 2018 года – 40,4 миллиарда долларов, количество сотрудников – 270,5 тысячи человек.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парпфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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