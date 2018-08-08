Международный банк Азербайджана представил первые аудиокниги социального проекта “Kitabı dinlə”

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) успешно завершил запись первых аудиокниг для социального проекта “Kitabı dinlə”, запущенного по случаю Международного дня родного языка – 21 февраля.

Первые аудиокниги размещены на специально разработанном в рамках проекта портале www.kitabidinle.az. На первом этапе в проект вошли такие книги, как «Рассказы» Джалила Мамедкулизаде, произведение «Гулистан» Саади Ширази, роман «Письма незнакомке» и рассказ «Фиалки по средам» Андре Моруа. Все книги на этом портале доступны к прослушиванию онлайн, помимо этого каждый желающий может загрузить их на свой компьютер или телефон.

Основной ценностью этого проекта является тот факт, что все книги были озвучены со стороны наших соотечественников с ограниченными физическими возможностями. Участниками первого этапа проекта, озвучившими книги, стали Севда Сафаралиева, Орхан Адыгезял и Мурад Мамедов. Банк наградил этих участников за оказанную поддержку в реализации этой идеи.

Участник проекта Севда Сафаралиева отметила, что и ранее активно участвовала в проектах, организованных для людей с ограниченными физическими возможностями, однако этот проект стал ее первым опытом в озвучивании аудиокниг. Она отметила: «Как только я увидела объявление Международного банка Азербайджана, я незамедлительно откликнулась на него. Когда думаешь о том, что рассказы, которые ты зачитываешь кто-то будет с интересом слушать даже спустя десятилетия, то это не может не радовать тебя».

Орхан Адыгезял выразил свою благодарность Международному банку Азербайджана за организацию подобного проекта: «Несколько ранее я прочел книгу «Письма незнакомке» Андре Моруа и после прочтения во мне зародилось желание порекомендовать эту книгу всем. Когда я стал участником проекта “Kitabı dinlə”, я сразу же выступил с просьбой озвучить именно эту книгу. Благодарю организаторов, за то что они позволили мне реализовать эту мечту. Тот факт, что азербайджанские слушатели теперь будут знакомиться с этой книгой, озвученной именно моим голосом, для меня имеет высокую ценность».

Мурад Мамедов сказал, что проект “Kitabı dinlə” стал для него новым опытом: «Произведение «Гулистан» богато архаизмами, что несколько осложняло его чтение. Но я успешно справился и счастлив, что стал частью подобной полезной инициативы».

Директор департамента маркетинга МБА Нигяр Тагирова рассказала о целях этого проекта: «Целью этого проекта является оказание поддержки развитию родного языка в условиях глобализации, увеличению числа электронных ресурсов на азербайджанском языке, а также поддержка активной интеграции граждан с ограниченными физическими возможностями в общество». По ее словам, банк также планирует продолжить реализацию этого проекта с новыми участниками.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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