Таможня Азербайджана увеличила отчисления в госбюджет на треть

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 1,94 миллиарда манатов, что на 32,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг ГТК.

При этом отчисления за июль составили 322,16 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 85,95 миллиона манатов, НДС - 214,51 миллиона манатов, акцизов - 18,25 миллиона манатов, дорожного налога - 3,45 миллиона манатов.

По сравнению с июлем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 40,3 процента, от НДС - на 16,3 процента, акцизов – в 2,3 раза, дорожного налога – на 23,3 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 3,215 миллиарда манатов.



Официальный курс на девятое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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