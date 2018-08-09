БАКУ /Trend/ - Алматинский мусоросортировочный комплекс начал работать в техническом режиме и находится на завершающей стадии строительства, сообщают казахские СМИ со ссылкой на на пресс-службу городского акимата.

Как отмечается, проект стоимостью 5,4 миллиарда тенге реализован за счет частных инвестиций

Директор инвестирующей компании Дмитрий Данильченко отметил, что производительность комплекса составляет 550 тысяч тонн в год.

Как сказали в пресс-службе, планируется извлекать из общего объема отходов около 50 тысяч тонн вторичного сырья. Также планируется организовать на территории завода свои участки по переработке вторичного сырья.

«Открытие мусоросортировочного комплекса чрезвычайно своевременно для Алматы. Ведь твердые бытовые отходы в городе составляют до 95 процентов всего коммунального мусора. Несмотря на наличие правил учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в Алматы, решение вопросов по сбору, вывозу и хранению опасных, строительных и крупногабаритных отходов находится в неудовлетворительном состоянии», — сказали в пресс-службе.

Официальный курс на 9 августа составил 348.59 KTZ/USD.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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