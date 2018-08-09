Алматинский мусоросортировочный комплекс начал работать в техническом режиме

9 августа 2018 21:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Алматинский мусоросортировочный комплекс начал работать в техническом режиме и находится на завершающей стадии строительства, сообщают казахские СМИ со ссылкой на на пресс-службу городского акимата.

Как отмечается, проект стоимостью 5,4 миллиарда тенге реализован за счет частных инвестиций

Директор инвестирующей компании Дмитрий Данильченко отметил, что производительность комплекса составляет 550 тысяч тонн в год.

Как сказали в пресс-службе, планируется извлекать из общего объема отходов около 50 тысяч тонн вторичного сырья. Также планируется организовать на территории завода свои участки по переработке вторичного сырья.

«Открытие мусоросортировочного комплекса чрезвычайно своевременно для Алматы. Ведь твердые бытовые отходы в городе составляют до 95 процентов всего коммунального мусора. Несмотря на наличие правил учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в Алматы, решение вопросов по сбору, вывозу и хранению опасных, строительных и крупногабаритных отходов находится в неудовлетворительном состоянии», — сказали в пресс-службе.

Официальный курс на 9 августа составил 348.59 KTZ/USD.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа через Казахстан увеличилось в 1,4 раза
Китай 21:45
Нацбанк Казахстана о причине ослабления курса тенге
Бизнес 21:02
Оглашены расходы на проект расширения месторождения «Тенгиз»
Энергетика 20:45
Обнародованы доходы транспортных компаний Казахстана
Бизнес 19:18
KAZENERGY о причинах удорожания дизтоплива в Казахстане
Энергетика 14:05
«Тенгизшевройл» обнародовала объёмы прямых финансовых выплат Казахстану
Энергетика 11:11
Лента новостей
Количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа через Казахстан увеличилось в 1,4 раза
Китай 21:45
Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9‍
В мире 21:33
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей
Политика 21:27
Туркменистан ожидает подписания в Актау Конвенции по правовому статусу Каспия
Туркменистан 21:18
Число погибших при ударе аравийской коалиции в Йемене возросло до 50
Арабские страны 21:15
Ташкентская область заинтересована в совместном производстве мебели с Минской областью
Бизнес 21:07
Китай стал вторым по величине поставщиком круизных туристов в мире
Китай 21:06
Узбекско-корейская газохимическая компания проводит тендер на поставку запчастей
Тендеры 21:03
Нацбанк Казахстана о причине ослабления курса тенге
Бизнес 21:02